Tener un ingreso adicional después de los 60 años no solo significa un apoyo económico: también es una forma de seguir activo, sentirse útil y mantener una vida social más dinámica.

Con esta visión, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) impulsa el Programa de Vinculación Productiva , una iniciativa que abre las puertas del empleo formal a las personas mayores con su credencial vigente.

¿Qué es el Programa de Vinculación Productiva del Inapam?

Este programa conecta directamente a personas adultas mayores con empresas dispuestas a ofrecer empleos dignos, con prestaciones de ley y horarios flexibles. Está diseñado para aprovechar la experiencia, habilidades y compromiso laboral de quienes superan los 60 años.

Su meta no es solo económica: también busca revalorar el papel de los adultos mayores en el mundo laboral y fomentar un envejecimiento activo, productivo y respetado.

¿A quién va dirigido?

El programa está dirigido exclusivamente a personas con la credencial vigente del Inapam, interesadas en volver a trabajar o generar ingresos extra. Las oportunidades se adaptan al perfil y a las condiciones de cada participante.

Tipos de empleos que ofrece el Inapam

Gracias a convenios con empresas de diversos sectores —comercio, servicios e industria—, se ofrecen puestos que reconocen la experiencia de los adultos mayores. Entre las vacantes más frecuentes se encuentran:

Auxiliar administrativo

Promotor o asistente de ventas

Cajero

Personal de atención al cliente

Además, el Inapam también impulsa el autoempleo y la capacitación , brindando apoyo a quienes desean profesionalizar su oficio o comercializar sus productos de forma independiente.

Paso a paso para conseguir empleo con tu credencial del Inapam

1. Consulta tu módulo más cercano

Entra al sitio oficial del Inapam y localiza el Módulo de Vinculación Productiva más próximo a tu domicilio (AQUÍ). Todo el trámite es presencial.

2. Acude con tu documentación

Lleva los siguientes documentos en original y copia:

Credencial del Inapam vigente

vigente Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio reciente: INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS/ISSSTE.

3. Entrevista de perfil laboral

Un promotor del Inapam te realizará una breve entrevista para conocer tu experiencia, habilidades y preferencias de horario o tipo de trabajo.

4. Registro en la bolsa de empleo

Con esa información, el personal llenará tu ficha de registro y te mostrará las vacantes disponibles que mejor se adapten a tu perfil.

5. Selección y vinculación con la empresa

Una vez elijas la vacante que te interese, recibirás una carta de presentación para acudir directamente con la empresa y continuar el proceso de selección.

Una nueva etapa laboral después de los 60

Trabajar después de los 60 años es una oportunidad para mantenerse activo, generar ingresos y seguir aportando conocimiento. Gracias al Programa de Vinculación Productiva del Inapam, miles de adultos mayores en México pueden acceder hoy a empleos dignos y compatibles con su ritmo de vida.

Tener la tarjeta del Inapam ya no solo significa obtener descuentos: también puede ser la llave para abrir una nueva etapa laboral llena de oportunidades.

