Domingo, 25 de Enero 2026

¿Cómo conseguir empleo con la tarjeta del Inapam?

El programa busca fomentar un envejecimiento activo, productivo y respetado; conoce más detalles

Por: Elsy Angélica Elizondo

Trabajar después de los 60 años es una oportunidad para mantenerse activo, generar ingresos y seguir aportando conocimiento. ESPECIAL

Tener un ingreso adicional después de los 60 años no solo significa un apoyo económico: también es una forma de seguir activo, sentirse útil y mantener una vida social más dinámica. 

Con esta visión, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) impulsa el Programa de Vinculación Productiva, una iniciativa que abre las puertas del empleo formal a las personas mayores con su credencial vigente.

¿Qué es el Programa de Vinculación Productiva del Inapam?

Este programa conecta directamente a personas adultas mayores con empresas dispuestas a ofrecer empleos dignos, con prestaciones de ley y horarios flexibles. Está diseñado para aprovechar la experiencia, habilidades y compromiso laboral de quienes superan los 60 años. 

Su meta no es solo económica: también busca revalorar el papel de los adultos mayores en el mundo laboral y fomentar un envejecimiento activo, productivo y respetado.

¿A quién va dirigido?

El programa está dirigido exclusivamente a personas con la credencial vigente del Inapam, interesadas en volver a trabajar o generar ingresos extra. Las oportunidades se adaptan al perfil y a las condiciones de cada participante.

Tipos de empleos que ofrece el Inapam

Gracias a convenios con empresas de diversos sectores —comercio, servicios e industria—, se ofrecen puestos que reconocen la experiencia de los adultos mayores. Entre las vacantes más frecuentes se encuentran:

  • Auxiliar administrativo
  • Promotor o asistente de ventas
  • Cajero
  • Personal de atención al cliente

Además, el Inapam también impulsa el autoempleo y la capacitación, brindando apoyo a quienes desean profesionalizar su oficio o comercializar sus productos de forma independiente.

Paso a paso para conseguir empleo con tu credencial del Inapam

1. Consulta tu módulo más cercano 

Entra al sitio oficial del Inapam y localiza el Módulo de Vinculación Productiva más próximo a tu domicilio (AQUÍ). Todo el trámite es presencial. 

2. Acude con tu documentación 

Lleva los siguientes documentos en original y copia:

  • Credencial del Inapam vigente
  • Identificación oficial
  • CURP
  • Comprobante de domicilio reciente: INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS/ISSSTE.

3. Entrevista de perfil laboral 

Un promotor del Inapam te realizará una breve entrevista para conocer tu experiencia, habilidades y preferencias de horario o tipo de trabajo. 

4. Registro en la bolsa de empleo 

Con esa información, el personal llenará tu ficha de registro y te mostrará las vacantes disponibles que mejor se adapten a tu perfil. 

5. Selección y vinculación con la empresa 

Una vez elijas la vacante que te interese, recibirás una carta de presentación para acudir directamente con la empresa y continuar el proceso de selección.

Una nueva etapa laboral después de los 60

Trabajar después de los 60 años es una oportunidad para mantenerse activo, generar ingresos y seguir aportando conocimiento. Gracias al Programa de Vinculación Productiva del Inapam, miles de adultos mayores en México pueden acceder hoy a empleos dignos y compatibles con su ritmo de vida.

Tener la tarjeta del Inapam ya no solo significa obtener descuentos: también puede ser la llave para abrir una nueva etapa laboral llena de oportunidades. 

