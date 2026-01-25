Tener un ingreso adicional después de los 60 años no solo significa un apoyo económico: también es una forma de seguir activo, sentirse útil y mantener una vida social más dinámica. Con esta visión, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) impulsa el Programa de Vinculación Productiva, una iniciativa que abre las puertas del empleo formal a las personas mayores con su credencial vigente.Este programa conecta directamente a personas adultas mayores con empresas dispuestas a ofrecer empleos dignos, con prestaciones de ley y horarios flexibles. Está diseñado para aprovechar la experiencia, habilidades y compromiso laboral de quienes superan los 60 años. Su meta no es solo económica: también busca revalorar el papel de los adultos mayores en el mundo laboral y fomentar un envejecimiento activo, productivo y respetado.El programa está dirigido exclusivamente a personas con la credencial vigente del Inapam, interesadas en volver a trabajar o generar ingresos extra. Las oportunidades se adaptan al perfil y a las condiciones de cada participante.Gracias a convenios con empresas de diversos sectores —comercio, servicios e industria—, se ofrecen puestos que reconocen la experiencia de los adultos mayores. Entre las vacantes más frecuentes se encuentran:Además, el Inapam también impulsa el autoempleo y la capacitación, brindando apoyo a quienes desean profesionalizar su oficio o comercializar sus productos de forma independiente.1. Consulta tu módulo más cercano Entra al sitio oficial del Inapam y localiza el Módulo de Vinculación Productiva más próximo a tu domicilio (AQUÍ). Todo el trámite es presencial. 2. Acude con tu documentación Lleva los siguientes documentos en original y copia:3. Entrevista de perfil laboral Un promotor del Inapam te realizará una breve entrevista para conocer tu experiencia, habilidades y preferencias de horario o tipo de trabajo. 4. Registro en la bolsa de empleo Con esa información, el personal llenará tu ficha de registro y te mostrará las vacantes disponibles que mejor se adapten a tu perfil. 5. Selección y vinculación con la empresa Una vez elijas la vacante que te interese, recibirás una carta de presentación para acudir directamente con la empresa y continuar el proceso de selección.Trabajar después de los 60 años es una oportunidad para mantenerse activo, generar ingresos y seguir aportando conocimiento. Gracias al Programa de Vinculación Productiva del Inapam, miles de adultos mayores en México pueden acceder hoy a empleos dignos y compatibles con su ritmo de vida.Tener la tarjeta del Inapam ya no solo significa obtener descuentos: también puede ser la llave para abrir una nueva etapa laboral llena de oportunidades. EE