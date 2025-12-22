Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 22 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 22 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11

