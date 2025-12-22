Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 22 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 22 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Guadalajara