Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 18 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.Martes 19 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta