Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 18 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

