Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 16 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 16 de febrero informa que estará con nubes dispersas con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.Martes 17 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 18 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 19 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10