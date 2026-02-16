Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 16 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este lunes 16 de febrero prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 17 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Miércoles 18 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 19 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 20 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20

