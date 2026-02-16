Lunes, 16 de Febrero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 16 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 16 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Domingo 22 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 5

