Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 11 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Miércoles 13 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

