Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este lunes 11 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 69% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga