Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este lunes 11 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 69% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

