Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 11 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

