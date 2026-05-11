Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 11 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey