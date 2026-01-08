Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 8 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 8 de enero determina que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 5 grados.Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 8Lunes 12 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 7Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan