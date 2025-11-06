Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 6 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 6 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 22%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 7 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Sábado 8 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Domingo 9 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 9Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8Jueves 13 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Zapopan