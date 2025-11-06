Jueves, 06 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 6 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 6 de noviembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 6 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 6 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 22%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 7 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 8 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 9 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 9

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

Jueves 13 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en Chapala
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Monterrey
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en El Salto
Clima en Cancún
Clima en Mazamitla
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones