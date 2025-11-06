Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 6 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 6 de noviembre prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 85%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 7 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Martes 11 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22

Miércoles 12 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22

Jueves 13 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

