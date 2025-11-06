Jueves, 06 de Noviembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 6 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 6 de noviembre prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 85%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 7 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Martes 11 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22

Miércoles 12 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22

Jueves 13 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

