Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 4 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 4 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.

Según se anuncia, el clima presenta un 22% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

