Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 4 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 4 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.Según se anuncia, el clima presenta un 22% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24