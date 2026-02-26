Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 26 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 26 de febrero prevé que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 10%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 4 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

