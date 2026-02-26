Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 26 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 26 de febrero prevé que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 10%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Miércoles 4 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta