Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 26 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 26 de febrero prevé que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 6 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12