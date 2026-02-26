Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 26 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 26 de febrero prevé que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 6 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

