Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 26 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este jueves 26 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 61% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

