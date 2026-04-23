Jueves, 23 de Abril 2026

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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 23 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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