Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 23 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

