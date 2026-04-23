Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 23 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga