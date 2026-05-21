Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 21 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 62%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

