Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 21 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 62%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Martes 26 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en El Salto