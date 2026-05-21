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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 21 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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