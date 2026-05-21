Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 21 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Martes 26 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey