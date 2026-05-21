Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este jueves 21 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla