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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este jueves 21 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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