Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Cancún para este jueves 15 de enero informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 58%.Según se informó, el clima presenta un 27% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Sábado 17 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga