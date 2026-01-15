Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Cancún para este jueves 15 de enero informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 58%.

Según se informó, el clima presenta un 27% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 17 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

