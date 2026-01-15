Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 15 de enero determina que estará con lluvia ligera con 13 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 10

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

