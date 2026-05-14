Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 14 de mayo determina que estará con algo de nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 41%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

