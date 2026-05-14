Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 14 de mayo determina que estará con algo de nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 41%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Viernes 15 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto