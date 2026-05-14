Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este jueves 14 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 70%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 19 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta