Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este jueves 14 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 70%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 19 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

