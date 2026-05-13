La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que mantiene activa la investigación por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén , ocurrido en la finca donde posteriormente fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada.

A través de un posicionamiento, la dependencia afirmó que trabaja para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y evitar que el caso quede impune.

FGR niega que el caso esté archivado

La institución federal aclaró que la indagatoria “no se encuentra ni archivada ni suspendida”, sino que continúa en integración a través de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos.

El pronunciamiento ocurrió luego de que el pasado martes trascendiera que el expediente habría sido reactivado debido a investigaciones relacionadas con presuntos señalamientos desde Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Sin embargo, la FGR negó que ambas investigaciones estén vinculadas.

Descartan relación con acusación en Nueva York

La Fiscalía precisó que las líneas de investigación sobre el asesinato de Cuén “no guardan ninguna relación” con los hechos denunciados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 ciudadanos mexicanos.

Esto, luego de versiones que relacionaban el caso con las acusaciones surgidas en Estados Unidos por posibles vínculos con grupos del crimen organizado.

“En este, como en todos los casos, la FGR trabaja para esclarecer los hechos, dar con las personas responsables que participaron en los mismos y, con ello, que el delito no quede impune”, señaló la dependencia.

Prometen informar avances de manera transparente

La Fiscalía añadió que los avances y resultados de las investigaciones serán comunicados de manera transparente y oportuna, respetando en todo momento el debido proceso.

El asesinato de Héctor Melesio Cuén ha cobrado relevancia nacional debido a que ocurrió en el mismo lugar donde, según distintas versiones, fue privado de la libertad Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del narcotráfico en México.

EE