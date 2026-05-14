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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 14 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se informó, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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