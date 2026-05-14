Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 14 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.Según se informó, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Monterrey