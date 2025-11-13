Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 13 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 13 de noviembre determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.Viernes 14 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Sábado 15 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 17 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Miércoles 19 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Cancún