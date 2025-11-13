Jueves, 13 de Noviembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 13 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 13 de noviembre determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 14 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Sábado 15 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 17 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Miércoles 19 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

