Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 13 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 13 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 85%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Viernes 14 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Domingo 16 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24