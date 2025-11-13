Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 13 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 13 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 85%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 14 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Domingo 16 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

