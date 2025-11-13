Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 13 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 13 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 14 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 15 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

