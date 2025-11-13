Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 13 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 13 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.Viernes 14 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 15 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Miércoles 19 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Chapala