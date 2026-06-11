Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 11 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

