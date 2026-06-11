Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 11 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Según se establece, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tonalá