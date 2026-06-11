Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 11 de junio determina que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 12 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Lunes 15 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Jueves 18 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún