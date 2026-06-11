Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 11 de junio determina que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

