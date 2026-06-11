Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

El clima en Cancún para este jueves 11 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 86%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 26Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 27Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Chapala