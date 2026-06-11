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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

El clima en Cancún para este jueves 11 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 86%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 26

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 27

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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