Hallan sin vida a influencer potosina Paola Márquez en su departamento: los detalles

La comunidad digital potosina se encuentra de luto tras el fallecimiento de Paola Márquez, creadora de contenido originaria del municipio de Huehuetlán que fue localizada sin vida este sábado 30 de mayo en el inmueble donde habitaba en San Luis Potosí capital.

De acuerdo con la información disponible, el hallazgo ocurrió durante la mañana, cuando un familiar acudió a visitarla al departamento donde residía, ubicado sobre la calle Naranjos, en la colonia Virreyes.

Tras el reporte, al sitio se trasladaron cuerpos de emergencia, cuyos integrantes confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General del Estado para que iniciara las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

#paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #viral #triste ♬ me va a costar - Kevin Kaarl @lopezlopez7727 La madrugada de este sábado fue encontrada sin vida la influencer potosina Paola Márquez La noticia del fallecimiento de Paola Márquez ha causado profunda tristeza entre familiares,amigos y seguidores Originaria de huichihuayan huasteca potosina ,la joven creadora de contenido era conocida por su presencia en redes sociales , donde logró conectar con miles de personas por ser auténtica y carismática. @Eduin Caz Descansa en paz, Paola Márquez ��️ #paolamarquezofc

¿Quién era Paola Márquez y qué se sabe de su fallecimiento?

Paola Márquez había ganado presencia entre usuarios de redes sociales gracias a las publicaciones que compartía en plataformas como TikTok y Facebook, donde generaba contenido para sus seguidores.

Su fallecimiento provocó diversas reacciones entre personas que seguían su trabajo digital y entre habitantes de la región Huasteca, de donde era originaria.

Hasta el momento las autoridades no han emitido información definitiva sobre las causas del fallecimiento a pesar de que ya hay varias líneas de investigación.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las averiguaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso de la joven creadora de contenido.

Hasta ahora, la dependencia no ha dado a conocer mayores detalles sobre el caso mientras continúan las investigaciones correspondientes.

JM

