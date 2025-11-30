Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 30 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 30 de noviembre prevé que estará con nubes con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 82%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 2 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Sábado 6 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Domingo 7 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

