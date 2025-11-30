Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 30 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 30 de noviembre informa que estará con nubes con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

