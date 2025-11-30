Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 30 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 30 de noviembre informa que estará con nubes con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Sábado 6 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tonalá