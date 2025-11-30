Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 30 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 30 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 71%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 2 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 3 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

