Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 3 de mayo determina que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

