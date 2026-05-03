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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 3 de mayo determina que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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