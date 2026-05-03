Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 3 de mayo determina que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto