Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este domingo 3 de mayo anticipa que estará con lluvia muy fuerte con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

