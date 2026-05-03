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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este domingo 3 de mayo anticipa que estará con lluvia muy fuerte con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
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