Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este domingo 3 de mayo anticipa que estará con lluvia muy fuerte con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta