CDMX alista nuevo esquema de recolección de basura para 2026; cómo será y cuándo inicia

La Ciudad de México se alista para implementar un nuevo proceso de recolección de basura que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026 , informó la titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza. La funcionaria señaló que el objetivo es avanzar hacia una economía circular basada en la correcta separación de los residuos.

Te puede interesar: CDMX registra lluvias equivalentes a dos veces la capacidad del Cutzamala en 2025

Durante un recorrido por la estación de transferencia de Coyoacán, Álvarez Icaza destacó que el gobierno capitalino trabaja de manera intensiva para dejar todo listo antes del arranque del nuevo esquema. Aseguró que esta transformación busca cambiar la forma en que la ciudad se relaciona con el medioambiente y promover prácticas más sustentables.

La secretaria subrayó que el plan se desarrolla en coordinación con los trabajadores de limpia, cuya participación calificó como fundamental para el éxito del proyecto. Añadió que esta alianza permitirá responder a las expectativas de la ciudadanía, que también deberá realizar un esfuerzo importante para clasificar sus residuos desde el hogar.

“El gobierno está haciendo lo propio para estar a la altura de la ciudadanía, que sabemos hará un esfuerzo muy importante por separar sus residuos y contribuir a una ciudad más limpia y sustentable”, afirmó.

También puedes leer: Desempleo subió en noviembre de 2025 en Mexico

Como parte del nuevo esquema, la recolección de basura se realizará de la siguiente manera: los residuos orgánicos se recogerán los martes, jueves y sábados; mientras que los residuos reciclables y no reciclados serán recolectados los lunes, miércoles, viernes y domingos. Con este modelo, las autoridades buscan mejorar el manejo de desechos y reducir el impacto ambiental en la capital del país.

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP