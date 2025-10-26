Domingo, 26 de Octubre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 26 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este domingo 26 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 27 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Miércoles 29 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 31 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Sábado 1 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 2 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

