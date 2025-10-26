Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 26 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 26 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 27 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Miércoles 29 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 31 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Sábado 1 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 2 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

