Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 26 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 26 de octubre determina que estará con algo de nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 21%.Lunes 27 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 28 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Miércoles 29 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11