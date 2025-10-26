Domingo, 26 de Octubre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 26 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

El clima en Cancún para este domingo 26 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Sábado 1 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

