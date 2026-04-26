Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 26 de abril anticipa que estará con algo de nubes con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 26%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 27 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 26

Jueves 30 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

