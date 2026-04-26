Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 26 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 28%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Lunes 27 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Miércoles 29 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Jueves 30 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Monterrey