Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 26 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 28%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 27 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Miércoles 29 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 30 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

