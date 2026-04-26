Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

El clima en Cancún para este domingo 26 de abril determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

