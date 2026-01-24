La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria urgente por la comercialización ilegal del producto Hero MIGHTY PATCH™ Invisible+, un tratamiento hidrocoloide ampliamente utilizado para el acné.

El Mighty Patch™ Invisible+ es un dispositivo médico dermatológico diseñado para absorber de manera suave las impurezas de los brotes de acné en un lapso aproximado de 6 a 8 horas. Su popularidad se debe a que está elaborado con hidrocoloide de grado médico, un gel libre de químicos y medicamentos, lo que lo hace apto para pieles sensibles y personas de todas las edades.

Su principal función es limpiar el poro afectado mientras protege la zona de bacterias externas , además de prevenir la formación de costras o cicatrices causadas por la manipulación de los granos. Gracias a su diseño ultradelgado, resulta casi imperceptible durante el día, lo que ha impulsado su venta en farmacias y tiendas departamentales.

¿Qué señala COFEPRIS?

La autoridad sanitaria encargada de regular productos que pueden representar un riesgo para la salud en México, informó que ha detectado la venta de parches hidrocoloides para imperfecciones sin registro sanitario. Esto implica que:

No han sido evaluados ni autorizados por la autoridad sanitaria

No existe garantía sobre su seguridad, calidad o eficacia

Su comercialización es irregular y representa un riesgo sanitario

¿Por qué se consideran dispositivos médicos?

Cofepris clasifica estos parches como dispositivos médicos porque:

Se aplican sobre piel lesionada, como brotes de acné o heridas

Intervienen en el proceso de cicatrización

Permanecen adheridos a la piel durante varias horas

De acuerdo con la ley, este tipo de productos debe contar obligatoriamente con registro sanitario antes de su venta.

Riesgos advertidos por la autoridad

El uso de parches no autorizados puede ocasionar:

Infecciones cutáneas por falta de esterilidad

Reacciones alérgicas derivadas de ingredientes no declarados

Quemaduras químicas causadas por adhesivos no aptos para uso médico

La dependencia señaló que, al no contar con registro, no existe certeza sobre su seguridad, calidad ni eficacia, por lo que su comercialización representa un riesgo sanitario.

