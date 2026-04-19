Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 19 de abril determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

