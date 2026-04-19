Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 19 de abril determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Mazamitla