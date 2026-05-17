Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 17 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 46%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tonalá