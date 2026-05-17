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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 17 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 46%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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