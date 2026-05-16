Beca Benito Juárez: calendario TENTATIVO de pago para junio 2026

La Beca Benito Juárez es un apoyo creado por el Gobierno Federal que tiene por objetivo impulsar a los estudiantes de media superior a completar sus grados académicos a través de incentivos económicos que los ayuden a cubrir sus necesidades básicas.

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Con esto, las autoridades mexicanas buscan reducir los índices de deserción escolar al aportar recursos que faciliten la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo.

Tomando en cuenta la forma en que se distribuyen los recursos, se espera que el próximo periodo de pagos de la Beca Benito Juárez se realice durante junio, por lo que miles de beneficiarios ya se mantienen atentos a las fechas oficiales de depósito.

¿Cuánto paga la Beca Benito Juárez en 2026?

Actualmente, la Beca Benito Juárez otorga un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de nivel medio superior inscritos en escuelas públicas del país. El recurso corresponde únicamente a los meses activos del ciclo escolar, por lo que julio y agosto no son contemplados debido al periodo vacacional.

El objetivo principal del programa es ayudar a que los jóvenes puedan continuar con sus estudios y evitar la deserción escolar por motivos económicos. Por ello, el dinero puede ser utilizado para cubrir gastos básicos como transporte, útiles escolares, alimentación o materiales académicos.

¿Cuándo depositarán el próximo pago de la beca?

Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) todavía no publica el calendario oficial, ya circula un calendario tentativo que apunta a que los depósitos podrían realizarse del lunes 1 al viernes 12 de junio.

Como en pagos anteriores, la dispersión de recursos se llevaría a cabo de manera ordenada y alfabética conforme a la primera letra del primer apellido de cada beneficiario.

Calendario tentativo de pagos

Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A y B.

Martes 2 de junio: apellidos con inicial C.

Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E y F.

Jueves 4 de junio: apellidos con inicial G.

Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K y L.

Lunes 8 de junio: apellidos con inicial M.

Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 10 de junio: apellidos con inicial R.

Jueves 11 de junio: apellidos con inicial S.

Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y y Z.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales de la CNBBBJ y a las redes sociales de Julio León, titular del organismo, donde se anunciarán las fechas definitivas del próximo depósito.

¿Cómo consultar si ya cayó el depósito?

Los beneficiarios pueden verificar el pago de distintas maneras. Una de las más sencillas es consultar el saldo directamente en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

También es posible revisar el depósito desde la aplicación móvil oficial del banco, donde los estudiantes pueden consultar movimientos y saldo desde su celular.

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Además, la plataforma del Buscador de Estatus permite conocer si el apoyo ya fue liberado. Para acceder únicamente se necesita ingresar la CURP en el portal oficial de la Beca Benito Juárez.

Con el próximo periodo de pagos acercándose, miles de estudiantes ya esperan la confirmación oficial del calendario para saber cuándo recibirán el apoyo económico correspondiente al siguiente bimestre.

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