Domingo, 16 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 16 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 16 de noviembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 16 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 16 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 19%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 23 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Zapopan
Clima en Cancún
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tapalpa
Clima en Chapala
Clima en Monterrey
Clima en El Salto
Clima en Tlaquepaque

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones