Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 16 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 16 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 19%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Domingo 23 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11